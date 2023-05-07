Студенты выступили с праздничным концертом в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Студенты Астаны организовали концерт ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Культурно-массовое мероприятие прошло при поддержке столичного управления по вопросам молодежной политики в парке «Студенческий». Особенность концерта, как отметили организаторы, заключается в том, что на сцене выступили малоизвестные, но талантливые студенты.

«Наша цель - подарить жителям и гостям города праздничное настроение, а также показать публике творчество молодых дарований и поддержать их. Чаще всего мероприятия с участием студентов проходят в стенах вузов, то есть в узком кругу. Мы бы хотели показать, что студенческое сообщество может организовывать праздничные мероприятия и на городском, и на республиканском уровнях. Чтобы сделать концерт более интересным, мы пригласили на него широко известных среди молодежи тик-токеров», - рассказал один из организаторов концерта Дастан Сембеков.





Для взаимодействия со зрителями были организованы игры и конкурсы.

Ранее сообщалось, что на площади «ЭКСПО» состоялся концерт ко Дню защитника Отечества, организованный Государственным театром драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова. Также у монумента «Байтерек» выступают звезды казахстанской эстрады.

Всего в Астане в рамках празднования 7 и 9 мая пройдут более 50 мероприятий.











