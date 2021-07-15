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    Студенты трёх карагандинских вузов получат президентскую стипендию

    15 Июля 2021, 15:07

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Всего в 2021 году выделено 926 президентских стипендий, из них 919 для студентов и семь для магистрантов. Стипендии распределены между 35 университетами Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди них три карагандинских вуза – университет имени Е. А. Букетова, индустриальный и технический университеты. Для КарУ им. Букетова выделено 55 стипендий, КарТУ – 17 и для КарИУ – 5.

    Полный список вузов, получивших президентские стипендии, можно посмотреть здесь.

    Напомним, на получение президентской стипендии могут претендовать победители олимпиад республиканского и международного уровня, творческих конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей или авторы открытий, изобретений; те, кто имеет научные публикации, в том числе в международных изданиях; студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью и имеющие значимые достижения в этой сфере; активные участники общественных, культурных и спортивных мероприятий вуза.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Вузы
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