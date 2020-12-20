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Студенты первых курсов колледжей и вузов будут обучаться комбинированно

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Декабря 2020, 18:46
Студенты первых курсов колледжей и вузов будут обучаться комбинированно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 25 декабря до 5 января в Казахстане усилят ограничительные меры, передает МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

В целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, Межведомственной комиссией (МВК) было принято решение - со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.

Ранее сообщалось, что с III четверти учащиеся выпускных классов будут изучать 70 % предметов в традиционном формате.

Глава Правительства поручил акимам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, принимать необходимые ограничительные меры в целях стабилизации обстановки.

Премьер-Министр обратил внимание акимов на необходимость качественной санитарной обработки общественных мест, школ и детсадов, а также подготовки прививочных пунктов к вакцинации.


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