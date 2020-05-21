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    Студенты не знают, как получить вакантные гранты – Антикоррупционная служба СКО

    21 Мая 2020, 11:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба совместно с региональной палатой предпринимателей провела мониторинг в сфере распределения образовательных грантов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, результаты мониторинга показали, что студенты плохо знакомы с тем, как получить вакантные гранты. В ведомстве считают, что в информационной кампании нужно использовать возможности социальных сетей, мессенджеров и информационных систем.

    «В 2019 году в университет по образовательным грантам приняли 1 013 студентов. Из них 25 грантов акима Акмолинской области, 22 гранта акима Северо-Казахстанской области, 966 грантов Министерства образования и науки РК. Процесс распределения вакантных грантов прозрачен. На сайтах колледжей есть информация о сроках подачи заявления, перечне необходимых документов, но нет информации о наличии высвободившихся бюджетных мест», - пояснил руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.

    По информации департамента, на октябрь 2019 года из 3 539 выпускников колледжей трудоустроился 2 331 человек, или 66%. Доля трудоустроенных выпускников вуза составила 85%.

    «Наблюдается отсутствие ответственности работодателей и других задействованных госорганов за предоставление информации о потребностях на рынке труда. Эта деятельность носит поверхностный характер. Формированием предложений по размещению государственного образовательного заказа должен заниматься уполномоченный орган», - считает Д. Хабибулин.

    Антикоррупционная служба рекомендовала разработать методику определения потребности в кадрах.

    В Северо-Казахстанской области функционируют 25 колледжей и Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы Другие государственные органы Общество
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