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    Студенты-медики протестуют в Албании из-за пятилетней отработки на родине

    23 Июля 2023, 19:40

    ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - Албанские студенты-медики выступают против закона, который обязывает их работать на родине в течение 5 лет после окончания учёбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    «Бойкот новому учебному году», - скандируют студенты медицинского университета Тираны на акции протеста, которая прошла перед зданием парламента. Они требуют отмены закона, обязывающего их работать в Албании в течение 5 лет после окончания учебы.

    «Этот законопроект несправедлив и неконституционен, он нарушает права человека», - говорит одна из протестующих.

    Утечка мозгов – главная причина решения Минобразования. По данным, обнародованным Ассоциацией албанских медиков в Европе, только за последнее десятилетие страну покинули 3040 врачей.

    «Закон не антиконституционен, закон никого не принуждает. Закон даёт возможность выбора», - говорит министр образования и спорта Албании Эвис Куши.

    Однако это решение не понравилось студентам-медикам. Перед ними стоит два варианта: либо подписать контракт, либо полностью оплатить обучение.

    Врачи говорят, что необходимо найти альтернативные пути для удержания студентов в Албании.

    «Для студентов должны быть созданы условия для работы. Такие меры принимаются во всем мире», - предлагает врач Кита Саллабанда.

    Протесты, длившиеся более месяца, пока не увенчались успехом: парламент одобрил законопроект, который должен быть реализован с начала нового учебного года в октябре.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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