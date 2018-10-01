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Студенты и преподаватели ЕНУ оценили важность Послания Главы государства
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенты и коллектив Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) сегодня прослушали онлайн-трансляцию выступления Президента РК Нурсултана Назарбаева с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Более 500 преподавателей, приглашенных ученых, сотрудников и студентов вуза собрались сегодня в ЕНУ в зале Первого Президента Республики Казахстан.
Преподаватели и студенты вуза в своих комментариях отметили, что в Послании народу Казахстана Главой государства особое внимание было уделено к требованиям качества системы высшего образования. По словам преподавателей, учитывая тенденцию усиливающейся глобальной конкурентоспособности, необходимо усилить качество знаний выпускников.
Отметим, что новое Послание народу Казахстана было посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.
Автор: Камила Амирова
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