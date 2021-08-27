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    Студенты 1-2 курсов начнут обучение позже – Минобразования РК

    27 Августа 2021, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Студенты разных курсов начнут обучение в разное время. Об этом сообщил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для минимизации скопления студентов будет использован каскадный метод. То есть, учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, для обучающихся 3-4 курсов с 1 сентября, а для 1-2 курсов и магистрантов - в течение сентября, но не позднее 30 сентября согласно утвержденному академическому календарю», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

    При этом на территории вуза, учебных корпусов, библиотеки и общежитий обязательно будет использоваться приложение Ashyq. В учебные здания будут допускаться студенты, у которых «зеленый» или «синий» статус.

    Также при входе будет проверка термометром, обязательная обработка антисептиком. Будет обеспечен масочный режим.

    Ранее К. Ергалиев рассказал о формате обучения в вузах. По его словам, по усмотрению вузов допускается смешанная форма обучения, т.е. лекции могут проводиться онлайн, а семинарские, лабораторные и практические занятия в офлайн режиме.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы МОН
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