Студентов туризма начнут готовить по швейцарской программе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ко Дню столицы открыли учебно-ресторанный комплекс при Казахстанско-Швейцарском институте туризма и гостиничного бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется, что на базе комплекса будут практиковаться не только студенты швейцарской программы, но и все учащиеся по программе ресторанного дела и гостиничного бизнеса Алматинского технологического университета и колледжа.

«Туристический объект станет новой тренировочной базой для будущих специалистов в сфере туризма. Здесь будут обучаться студенты Центра по подготовке и повышению квалификации в рамках соглашения «Создание новых рабочих мест и переквалификация на новые специальности», заключенного Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», Центром занятости и колледжами», - рассказал заместитель акима города Алматы Максат Кикимов.

По словам ректора Казахстанско-Швейцарского института туризма и гостиничного бизнеса, набор студентов начнется в сентябре 2021 года.

В комплексе находятся учебный ресторан, мини-гостиница на 10 номеров. Комплекс оборудован мебелью. Объем привлеченных инвестиций составил 750 миллионов тенге с созданием 10 рабочих мест.

Цель учебного ресторанно-гостиничного комплекса - качественная подготовка профессиональных кадров, обладающих современными знаниями и практическими навыками в сфере туризма, управления ресторанным и гостиничным бизнесом, конкурентоспособных на казахстанском и зарубежном рынке.