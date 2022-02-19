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    Студентов столицы призывают пройти иммунизацию против КВИ

    19 Февраля 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В вузах столицы проводятся информационно-разъяснительные встречи со студентами. Таковые прошли в Международном университете «Астана», колледже Казахского национального университета искусств и Медицинском университете «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В настоящее время в столице функционируют 15 университетов, в которых обучаются около 65 тысяч студентов.

    Подобные встречи вызывают интерес у студентов, поскольку спикеры – успешные люди, имеющие свою роль и авторитет в сфере молодежной политики. В их числе - председатель детско-юношеской организации «Жас Улан», лауреат государственной премии «Дарын» Динара Садвакасова, исполнительный директор общественного фонда «Тәуелсіздік қырандары», предприниматель Сулейменов Олжас.

    Во время прошедших встреч студентов призывали пройти вакцинацию и ревакцинацию, чтобы обезопасить здоровье свое и окружающих.

    «Почти 75 % студентов и преподавателей уже прошли вакцинацию и должны получить повторную дозу вакцины от коронавируса. Мы продолжаем проводить разъяснительную работу о том, насколько важно пройти ревакцинацию. Кроме того, студенты интересуются проектами, которые реализуются в сфере молодежной политики», - сообщил руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики Нур-Султана Акулан Тастемир.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Вузы Минздрав РК Здравоохранение Молодежь Коронавирус в РК Вакцинация
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