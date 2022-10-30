Студентка из Казахстана погибла в результате давки в Сеуле – МИД РК

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Среди погибших при давке в Сеуле оказалась казахстанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из вузов Республики Корея», - сообщается в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел РК.

По данным пресс-службы ведомства, казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что 151 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии COVID-19 отмечался без ограничений.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы. Он добавил, что среди погибших есть двое иностранных граждан, 15 иностранцев получили ранения. Большое число жертв пожарные объясняют тем, что «многих людей затоптали».

По информации МИД РК, Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведен в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.

Экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе

Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;

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Фото: en.yna.co.kr