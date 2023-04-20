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    Студентка из Караганды стала победительницей конкурса эстрадных исполнителей «Жас дарын»

    20 Апреля 2023, 03:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студенты Карагандинского колледжа искусств Таттимбета стали лауреатами ІІ Республиканского конкурса эстрадных исполнителей «Жас дарын». Их освободят от экзаменов по специальности при поступлении в Казахскую Национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего в конкурсе участвовали 17 студентов последних курсов колледжей из всей страны. Карагандинскую область представляли Аяла Мукушева, Абай Крыкбаев, Айзада Бакраева и Акбота Омирхан.

    «Участники в первом туре исполняли песни казахских композиторов либо народные песни на казахском языке. А во втором – мировые хиты. В прошлом году наша студентка заняла третье место на этом конкурсе и поступила в Академию искусства имени Жургенова без творческого экзамена. Сдавала только теорию. В этом году участвовали четверо наших студентов, все они заняли призовые места», – сообщила заведующая отделением «Эстрадное пение» Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета Елена Недова.

    Так, Аяла Мукушева стала первой, Абай Крыкбаев занял второе место, Айзада Бакраева и Акбота Омирхан – третье.

    Аяла Мукушева – уроженка села Уштобе Бухар-Жырауского района. Учится на четвертом курсе Карагандинского колледжа искусств имени Таттимбета, на отделении «Эстрадное пение».

    «Я пою с трех лет. Победительница конкурсов «Салют Талантов» в Санкт-Петербурге и «Очарование Богемии» в Праге, а также многих республиканских творческих соревнований и областного конкурса «Жас-Канат-2023». На «Жас дарын» тоже заняла 1-е место, исполнив песни «Жұмақ мекен» и Run to you. Планирую поступать в Академию искусств, получить знания у опытных преподавателей и улучшить свои певческие навыки», – поделилась Аяла Мукушева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура
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