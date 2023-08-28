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    Студентка ЕНУ выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

    28 Августа 2023, 19:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студентка 2 курса факультета социальных наук ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Нинель Аблаева выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров. Она признана лучшей в весовой категории 57 кг и защитила звание мастера спорта международного класса. В чемпионате мира участвуют свыше 600 спортсменов из 55 стран, передает МИА «Казинформ».

    Студентка ЕНУ Нинель Аблаева в очередной разпринесла золотую медаль в копилку сборной нашей страны. Она показала лучший результат - 400 кг в трех упражнениях: присед 155 кг, жим - 82,5 кг, тяга - 162,5 кг и защитила звание мастера спорта международного класса.

    В прошлом году Нинель Аблаева завоевала две золотые медали чемпионата по пауэрлифтингу. Спортсменка занимается пауэрлифтингом около 2 лет. До этого она 4 года увлекалась рукопашным боем. Была призером Казахстана, серебряным призером мира и чемпионом Азии, имеет звание мастера спорта, а также звание КМС по рукопашному бою.

    Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходит в румынском городе Клуж-Напоке. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 23 лет.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Вузы Спорт Румыния
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