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    Студентам столичного колледжа провели экскурсию по автохозяйству УДП РК

    28 Ноября 2022, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенты столичного Высшего колледжа транспорта и коммуникаций познакомились с работой РГП «Автохозяйство Управления делами Президента Республики Казахстан» и РГП «Автохозяйство УМТО», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках Дня открытых дверей возможность посетить уникальные предприятия с экскурсией получили 30 студентов второго и третьего курсов, обучающихся по специальностям «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», «Организация перевозок и управление движением на транспорте».

    В Автохозяйстве ребятам показали, как устроена работа автопредприятий и их служб: безопасности движения, диспетчерской, технического обслуживания и техподдержки, автомобильного и автобусного парка. Учащимся колледжа также рассказали о специфике обслуживания высоких зарубежных гостей и глав государств, показали спецавтотранспорт.

    Как сообщил начальник автоколонны Автохозяйства УМТО Нурбосын Кизатбек, предприятие активно сотрудничает со столичными техническими колледжами в течение четырех лет в рамках меморандума о дуальном обучении по организации производственной практики.

    «В колледжах студенты изучают предметы лекционно, а к нам, на практику, приходят развивать свои трудовые навыки. Студент, прошедший практику, уже точно знает уровень, специфику и трудности своей специальности», - считает Нурбосын Кизатбек.

    «Наше сотрудничество взаимовыгодное. Ребятам нужна практика, а мы всегда рады конкурентоспособным и квалифицированным кадрам. Приятно было видеть, что студенты ушли под впечатлением от нашей организации. Где бы они после колледжа не работали, они будут помнить наши высокие стандарты и стремиться к ним в своей работе» - считает заместитель директора РГП «Автохозяйство УДП РК» Руслан Урикбаев.

    Студентам объяснили, что автопарк в первую очередь формируют водители. Отбор водителей производится жестко. Учитывается опыт вождения, категория, а также стаж работы должен быть не менее трех лет. Но и сразу после колледжа у молодого сотрудника есть шанс устроиться на работу.

    «Всегда есть люди, которые настойчиво идут к своей цели. К примеру, один из наших сотрудников после окончания колледжа устроился к нам на работу слесарем. После того, как набрал опыт, стал механиком, а потом уже перешел в водители. У нас дружный коллектив, сотрудники работают до пенсионного возраста, поэтому вакансии появляются нечасто», - сказал Нурбосын Кизатбек.

    В свою очередь, начальник организационной, контрольной и кадровой работы УМТО Жанар Нурсеитова подтвердила готовность предприятия к работе с практикантами.

    «Наши опытные работники рады передать свой опыт молодому поколению», - отметила она.

    Преподаватель специальных дисциплин Высшего колледжа транспорта и коммуникаций Назар Каскатаев рассказал, что колледжу непросто найти предприятия, где студенты могли бы пройти практику по профилю.

    «Автохозяйство УДП соответствует нашей специализации – занимается организацией перевозок и управлением движением на автотранспорте. Студенты, которые проходят здесь практику, имеют все шансы проявить себя и в дальнейшем стать сотрудниками. Это очень хорошая возможность для молодых специалистов», - считает Назар Каскатаев.

    Студентка колледжа Айнур Шарибаева учится на третьем курсе и очень хочет работать на данном предприятии.

    «Моя специальность – организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте. Также мы осваиваем профессию «диспетчер». Здесь очень интересно! Хочется пройти практику и в дальнейшем остаться работать по профессии», - поделилась своей мечтой студентка.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Транспорт Молодежь УДП
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