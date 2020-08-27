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    Студентам без интернета дадут возможность жить в общежитиях

    27 Августа 2020, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентам из сел без интернета дадут возможность жить в общежитиях. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Там, где вообще нет интернета и нет возможности обучаться, мы дали студентам возможность приехать в наши общежития и обучаться», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Глава Минобразования добавил, что отечественные вузы в этом вопросе уже получили поручения и рекомендации.

    «Для них (студентов - прим. авт.) также будут готовить специальные программы и возможности для обучения и проживания в стенах общежития», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Интернет МОН
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