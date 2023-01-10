Студента высадили из автобуса в 30-градусный мороз - инцидент проверяют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичной транспортной компании City Transportation Systems ответили на жалобу по поводу высадки студента из автобуса в сильный мороз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высадили моего сына. Он студент и возвращался с занятий. К сожалению, у него закончилась зарядка и телефон отключился, поэтому не смог оплатить проезд. Налички с собой тоже не было. Контролер оказался бесчеловечным и высадил его из автобуса. В другие дни понятно, когда погода позволяет. Но не в такую же погоду», - пожаловалась жительница Астаны в Facebook.

Как пояснили в компании CTS, работники департамента транспортного контроля при осуществлении мониторинга на линии в таких случаях проводят профилактические беседы и никого не высаживают. Для объективного рассмотрения жалобы, а также изъятия данных видеокамер автобусов, необходимо уточнить: ФИО работника, государственный или гаражный номер автобуса, дату, время и номер маршрута.

«На мороз не высаживают детей - есть запрет. Тем более ребенок мог просто забыть транспортную карту, с ним проводят беседу и его не высаживают. Но в этом случае это уже не ребенок, а студент, который должен был оплатить за проезд. Сами знаете, что за неоплату проезда грозит штраф в размере 2 МРП. Чтобы понять и выявить, что произошло, необходимо указать фамилию сотрудника, который его проверял, полную информацию, чтобы мы могли снять видео с камеры и проверить что на самом деле было. Может, пассажира и не высаживали, а он сам вышел», - ответили в пресс-службе City Transportation Systems на запрос МИА «Казинформ».

Сейчас данный факт, как отметили в CTS, проверяется.

«Сотрудники департамента транспортного контроля не высаживают пассажиров. Но если они выявили человека, который не оплатил за проезд, то соответственно, могут накладывать штраф», - пояснили в CTS.

В компании добавили, что со всеми работниками на линии проводятся профилактические беседы о надлежащем выполнении своих функциональных обязанностей, согласно правилам перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в столице.

«Сообщаем, что на основании подпункта 4.4.4. пункта 4.4. параграфа 4 Публичного договора оказания услуг по оплате проезда и багажа на городском и пригородном сообщениях города Астаны, пользователь/пассажир обязан для проезда в общественном транспорте использовать транспортную карту, транспортный билет либо дополнительные сервисы безналичной электронной оплаты проезда и по требованию уполномоченного работника предъявить транспортную карту либо электронный билет для проверки», - проинформировали в CTS.

Также уточняется, что оплата проезда посредством сканирования QR-кода, является дополнительным способом оплаты проезда. Если нет возможности оплатить дополнительным способом, то необходимо воспользоваться основным способом оплаты проезда - транспортной картой.



