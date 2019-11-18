Студента с редким генетическим заболеванием избил боксер в общежитии вуза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в общежитии университета «Туран» избили Самата Рамазанова, студента, страдающего редким генетическим заболеванием - мукополисахаридозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парень работает клоуном в детской онкологии Научного центра педиатрии и детской хирургии, бесплатно выступает в клиниках перед онкобольными детьми.

Инцидент произошел 16 ноября вечером в комнате общежитии.

«Заявление от гр. Рамазанова в управление полиции Бостандыкского района поступило 16 ноября. На данном этапе по факту побоев проводится разбирательство, в рамках которого в обязательном порядке будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений. Далее по делу будет принято окончательное решение с принятием законодательных мер в отношении виновного лица», - сообщили в ДП Алматы.

Сейчас 30-летний Рамазанов находится в больнице, в нейрохирургическом отделении.

«Пациент доставлен в Больницу скорой неотложной помощи. Выставлен диагноз: Травма головы, ушиб мягких тканей лица, состояние стабильное. Всю необходимую терапию получает в полном объеме», - отметили в управлении общественного здоровья города.

Руководитель фонда Help Today Эля Алиева в своем Facebook написала письмо министру образования РК Асхату Аймаганбетову и заметила, что Самата избил профессиональный спортсмен - боксер.

«Уважаемый, Асхат Аймаганбетов! Вы пропагандируете инклюзивное образование, говорите об уважении к людям с ограниченными возможностями и равных правах - это здорово, мы вас поддерживаем. Но когда имеют место быть такие вопиющие случаи, здесь мы будем бороться за Самата и всех людей с особыми потребностями. Очень прошу, возьмите под личный контроль, разберитесь. Самат переживает, что и его могут отчислить за то, что дело вышло наружу», - написала она.

По ее словам, Самат учится на гранте, заработанный им от государства, в отличие от Усерова (спортсмен, который побил его – прим. авт) платника.

«Никогда не пользуется своей инвалидностью. Он лишь показывает своим мпсникам (пациентам с мукополисахаридозом) и не только им, всем нам, что жить можно и нужно! Он с утра до вечера в университете, на работе в детской онкологии. Пройдите на его страницу Samat Ramazanov там вся информация. Очень надеюсь, что Усеров понесет наказание за избиение по закону, а вуз отчислит такого позорника.

Считаю, данный прецедент станет уроком для всех, кто попытается поднять руку на людей с особыми потребностями. Благодарим наших врачей и всех друзей за лечение и моральную поддержку», - добавила Эля Алиева.