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    Студента из Алматы наградили медалью за спасение человека при пожаре

    27 Июня 2023, 03:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 20-летнего студента 3 курса университета «Туран» Срайл Динасыла наградили медалью «Өртте көрсеткен қасарлығы үшін» за спасение человека из горящей квартиры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

    11 июня в 00:00 произошел пожар в микрорайоне Коктем-1, дом №5 в Бостандыкском районе. Срайл Динасыл возвращался домой и увидел, что горит балкон на 4 этаже. Он стал будить соседей и вбежал в горящую квартиру, дверь которой была не заперта. Молодой человек вытащил из квартиры лежащего на полу мужчину, позже ему на помощь подоспели соседи.

    Мужчину 1954 года рождения доставили в больницу, позже его отпустили домой.

    Пожарные ликвидировали возгорание в 00:21.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Видео Общество МЧС Пожар ДЧС Спасение
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