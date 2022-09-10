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    Студент умер на уроке физкультуры в Уральске

    10 Сентября 2022, 00:22

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В управлении образования ЗКО сообщили о гибели студента третьего курса Уральского политехнического колледжа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Студент Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры.

    «Преподаватель и медсестра оказывали ему первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента», - проинформировали в ведомстве.

    Юноша скончался. В управлении уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Происшествия Регионы Казахстана Уральск
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