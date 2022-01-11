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    Студент спас ребенка и получил ранение при беспорядках в Шымкенте

    11 Января 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев призывает молодежь не идти на поводу провокаций. По его словам, при беспорядках в Алматы скончался студент одного из местных вузов. Еще один студент из Шымкента получил ранение в ногу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Житель Жанаозена Ислам Торебек во время беспорядков в Алматы погиб. Он получил пулевое ранение. Был студентом 4-го курса Алматинского университета энергетики и связи. Его тело из города Алматы уже перевезут в родной город. Мы приносим искренние соболезнования семье и близким погибшего студента», - сказал глава Альянса.

    А студент Астанинского медицинского студента Амир Сагындыков 5 января в Шымкенте получил ранение в ногу во время беспорядков.

    «Амир пришел в себя, чувствует себя хорошо. В больнице ему оказали всю необходимую помощь. Альянс студентов Казахстана напрямую связывается со студентами и в эти сложные времена старались держать связь со всеми. Эту историю мы услышали от самого Амира. 5 января он вышел в магазин за хлебом. Все магазины были закрыты, по дороге домой он заметил, как в толпе людей лежал без сознания маленький ребенок. По словам Амира, у ребенка не было пульса, он оказал первую медицинскую помощь и сделал сердечно-легочную операцию. У него был геморрагический шок, не было пульса. Во время происшествия Амир получил пулевое ранение», - рассказал председатель Альянса студентов Казахстана.

    По словам Ильяса Тустикбаева, Амир не знает, откуда и кто в него стрелял.

    «После того, как Амир был ранен, на место происшествия прибыл его отец, студента отвезли в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. На сегодняшний день Амир чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Министерство образования и науки РК, Медицинский университет Астана, Департамент полиции города Шымкент просим взять на контроль этот случай и отреагировать. После этого случая еще раз хочу обратиться к молодежи, студентам с просьбой не идти на поводу провокаций. С начала беспорядков говорим студентам не покидать свои дома, не участвовать, не идти на поводу провокаторов. Мы должны беречь себя и близких», - обратился к молодежи Ильяс Тустикбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Шымкент Молодежь ЧП-2022
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