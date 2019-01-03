Студент мединститута Семея предотвратил попытку суицида

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Накануне вечером, 2 января, в городе Семее на оперативный канал «102» поступило сообщение от горожанки, что неизвестный мужчина пытается спрыгнуть с Нового моста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ближайший экипаж полиции незамедлительно выехал по указанному адресу.

Как рассказали сегодня в полиции, прибыв на место происшествия, полицейские увидели, что за перилами моста стоит мужчина, и на просьбы рядом находившегося молодого человека не совершать необдуманных действий реагирует отрицательно. Мужчина отказывался вступать в диалог с полицейскими, но дал понять, что готов поговорить с жителем города.

Происходящее наблюдали несколько проезжающих машин и прохожие.

Мужчина никак не охотно шел на контакт. При этом с каждой фразой диалог заходил в тупик. Стражи порядка пытались максимально близко подойти к мужчине, но тот угрожал спрыгнуть с моста, если кто приблизится. Он был настроен решительно, сотрудники полиции отошли немного назад, при этом ни на секунду не сводя глаз с мужчины.

Молодому семейчанину удалось все-таки убедить собеседника и приблизиться к поручню моста - медлить больше было нельзя. Продолжая вести беседу, парнишка резко и крепко схватил мужчину за руку, далее его подхватили и стражи порядка Бекзат Ризин, Дархан Агибаев и стажер Ерзат Сагитболаев. Общими усилиями через пару секунд жизни мужчины ничего не угрожало.

В результате полицейским и неравнодушным прохожим удалось предотвратить возможную трагедию в новогодние дни. Как выяснилось, молодой отзывчивый горожанин Оразалы - студент 5-го курса медицинского университета города Семея.

22-летний спасенный не пожелал признаваться, что его подтолкнуло на этот необдуманный шаг.

За содействие полицейским в спасении жизни человека руководством департамента полиции Восточно-Казахстанской области решается вопрос о поощрении Оразалы и сотрудников полиции за проявленную активную гражданскую позицию.

Фото взято из социальных сетей