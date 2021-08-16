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Студент-медик из Таджикистана задержан за подделку ПЦР–тестов в Алматы

16 Августа 2021 09:11
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Студент-медик из Таджикистана задержан за подделку ПЦР–тестов в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Студент-медик из Таджикистана изобличен в подделке результатов ПЦР–тестов, сообщает Polisia.kz.

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Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гражданин Х., являясь студентом медицинского ВУЗа, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров.

«Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательная проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тысяч тенге. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.385 ч.1 УК РК. Вину свою гражданин Х. признает. Утверждает, что имеет причастность к изготовлению лишь одного поддельного документа. Точное количество преступных эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего расследования», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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