Студент-медик из Таджикистана задержан за подделку ПЦР–тестов в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Студент-медик из Таджикистана изобличен в подделке результатов ПЦР–тестов, сообщает Polisia.kz.

Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, 25-летний гражданин Х., являясь студентом медицинского ВУЗа, работал медбратом в процедурном кабинете одного из частных медицинских центров.

«Оперативная информация, поступившая в наше распоряжение, в течение нескольких дней была тщательная проверена. Она подтвердилась. Свои услуги мужчина оценивал в 20 тысяч тенге. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.385 ч.1 УК РК. Вину свою гражданин Х. признает. Утверждает, что имеет причастность к изготовлению лишь одного поддельного документа. Точное количество преступных эпизодов будет установлено в ходе дальнейшего расследования», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.