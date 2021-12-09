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    Студент из Костаная получил грант за экопроект

    9 Декабря 2021, 16:44

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Студент одного из учебных заведений Костаная Эздар Бейсенов в числе 30 молодых казахстанцев, получивших грант, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне студент Костанайского политехнического высшего колледжа Эздар Бейсенов стал обладателем гранта с проектом «Экотренд: Биоразлагаемая посуда».

    Проект костанайца направлен на производство экологически чистой и быстро разлагаемой посуды, которая поможет сократить количество мусора, а также сведет к минимуму вред, наносимый окружающей среде Казахстана и всего мира.

    «Мой проект, в первую очередь, о повышении популяризации экологической культуры и экологических материалов, с максимально коротким сроком распада. Что касается получения гранта - это довольно хороший опыт для меня. Все прошло на высшем уровне. Конечно, было интересно и волнительно»,- рассказал Эздар.

    Что касается выигранного денежного гранта в три миллиона тенге, его Эздар планируется направить на развитие своего проекта.

    В управлении образования региона отмечают, что победе Эздара, в том числе, способствовали профессионализм и высокое педагогическое мастерство преподавателей Контробаевой Ж.Д. и Задорожнюк В.В.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Наука Вузы Экология
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