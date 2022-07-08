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    Студент из Индии утонул на Капшагайском водохранилище

    8 Июля 2022, 11:46

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище утонул 23-летний мужчина, предварительно студент Казахского Национального медицинского университета им.С.Асфендиярова, гражданин Республики Индия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 7 июля около 14.50.

    «Как выяснилось позже, группа студентов, прибывших из Алматы на пляж водохранилища, заплыла далеко от берега. На предупреждения общественных спасателей пляжа они не отреагировали, в какой-то момент один из студентов отплыл еще дальше от других и, не рассчитав свои силы, утонул. Тело мужчины обнаружено и извлечено из воды спасателями», - отметили в ДЧС.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

    Ранее два иностранных студента утонули в реке в Туркестанской области. Они также были гражданами Индии и учились в Южно-Казахстанской медицинской академии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Регионы Казахстана Общество МЧС Вода
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