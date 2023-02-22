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    Студенческую школу бизнеса откроют в Актобе

    22 Февраля 2023, 22:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Студенческую школу бизнеса запустят в Актобе палата предпринимателей совместно с сельскохозяйственным колледжем в рамках проекта «Ауыл аманаты», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект нацелен на рост профессионализма в агропромышленном комплексе среди учащихся и преподавателей учебного заведения. Основной целью являются разработка и поддержка проектов учащихся колледжа в сфере АПК на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации, а также повышение у них финансовой грамотности, предпринимательских навыков, ознакомление с мерами государственной поддержки предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

    Обучение будет проводиться по отдельным направлениям: садоводство, овощеводство, тепличное хозяйство, овцеводство, рыбоводство, агротуризм и пр.

    «Будут привлекаться руководители крупных сельхозформирований региона, эксперты отрасли АПК, бизнес-тренеры Палаты предпринимателей и тд. В план работы будут включены такие курсы, как маркетинг, финансовые и нефинансовые сервисы, сельскохозяйственные кооперации, цифровые решения, каналы сбыта, продвижение брендов и тд. Для нас важно через проект поменять мышление молодых людей, выбравших специализацию в сельском хозяйстве, научить коммерциализировать свои знания, а также содействовать повышению престижа сельхозотрасли», - пояснила директор РПП Дана Бекбауова.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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