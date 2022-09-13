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    Студенческое общежитие на 500 мест планируют ввести в эксплуатацию в Актау

    13 Сентября 2022, 13:58

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Общежитие на 500 мест обещают достроить к концу 2022 года в Актау. Объект возводится за счет спонсорских средств. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В сентябре 2021 года в 17-м микрорайоне Актау начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Сдать его в эксплуатацию планируют к концу года. Объект возводится по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядная организация - ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».

    «Здание состоит из трех блоков по пять этажей, общая площадь - 10 723 м2. Согласно проекту, предусмотрены двух/трехместные комнаты, медицинский пункт, буфет, учебная комната, конференц-зал, прачечная. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории. Проект готов на 80 процентов. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на конец года», – сообщили в Центре общественных коммуникаций.

    Фото:lada.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Жилье Мангистауская область
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