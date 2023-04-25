Студенческий оркестр из Астаны завоевал первое место на конкурсе в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Оркестр народных инструментов «Дала сазы» Евразийского национального университета им. Л. Гумилева покоряет мировые сцены. Казахстанские студенты удостоились первого места в категории от 19 лет до 21 года в номинации «National instrument» среди конкурсантов из 34 стран на открытом международном конкурсе инструментальной музыки Open Italy. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Конкурс проходил в итальянском городе Пезаро с 23 по 26 апреля этого года. В пятнадцатом по счету музыкальном состязании участвовали представители 34 стран.

В составе оркестра народных инструментов «Дала сазы» ЕНУ выступали 10 студентов. В их исполнении прозвучали два произведения - «Вдохновение» Куаныша Нукишева и «Навои шарк» Курбаниона.

Творческие способности талантливых студентов ЕНУ высоко оценены жюри международного конкурса, единодушно отдавшему казахстанским музыкантам І место.

Оркестр народных инструментов «Дала сазы» основан в ЕНУ в 2009 году. Сейчас в нем трудятся 40 студентов. За 14 лет музыкальный коллектив привнес немало наград в копилку университета, участвуя в различных международных конкурсах.

Творческая группа выиграла гран-при конкурса «Таланты нового века-2017» в Москве, 1 место международного конкурса «The Magic stars of Prague» в Праге, гран-при международного конкурса-фестиваля «Dubai music festival» в Дубае.



