Студенческие парламенты развивают политическую и правовую культуру - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов после встречи со студентами, представителями студенческих парламентов, комитетов по делам молодежи, проректорами вузов всех регионов страны, поделился информацией о векторах работы со студентами, передает МИА «Казинформ».

«Встретился со студентами, представителями студенческих парламентов, комитетов по делам молодежи, проректорами вузов из всех регионов страны.

В формате свободного микрофона студенты открыто задавали свои вопросы, озвучивали идеи и предложения. Исходя из них структурным подразделениям даны поручения.

Хотел бы кратко резюмировать основные направления.

1.Студентоцентрированное обучение является одним из приоритетов системы высшего образования. Руководство вузов должно поддерживать студенческие инициативы. Студентами предлагаются интересные проекты, которые по мере возможностей вузов должны получать поддержку, в том числе и финансовую.

2.Студенческое самоуправление. В каждом вузе должны быть созданы студенческие парламенты. Такие организации развивают политическую и правовую культуру студентов. Важно, чтобы данные парламенты существовали не для формализма. Члены студенческого парламента должны избираться самими студентами. И избранным представителям необходимо предоставить определенные возможности для решения вопросов. К примеру, они могли бы согласовывать присуждение высвобождаемых грантов или же президентской стипендии и т.д. Согласование со студенческим парламентом этих и других вопросов позволило бы обеспечить большую открытость и легитимность принимаемых решений.

3.Волонтерство. Для увеличения числа активных студентов, занимающихся общественно значимой деятельностью, существуют разные механизмы поощрения. К примеру, теперь за 20 часов волонтерской деятельности студентам предоставляется кредит в виде ваучера. Также они могут получить единовременную денежную выплату в размере 20 000 тенге. Если студент отработал 50 часов, то ему произведут зачет пяти академических кредитов (часов) и выплатят 50 000 тенге. Но важно понимать, что это стимулирующие меры. Во всем мире волонтерство практикуется на добровольных началах.

4. Дебаты. Мы активно развиваем дебатное движение. Дебаты должны проводиться на всех уровнях, начиная с факультетов и заканчивая страновым масштабом. Я и сам как студент-дебатер в прошлом призываю нынешних студентов активнее участвовать в дебатном движении.

5.Студенческий спорт. К сожалению, еще не все вузы обеспечили обучающихся доступом к необходимой инфраструктуре. Имеющиеся спортзалы должны быть доступными для студентов. Также необходимо развивать студенческие спортивные лиги.

6.Также мы говорили о внедрении социального GPA, развитии движения «Жайдарман», работе комитетов по делам молодежи, ежеквартальных встречах ректоров со студентами и т.д.

В завершение хотел бы отметить, что мы создали Студенческий совет при министерстве, в составе которого более 70 студентов. Будем и дальше ежеквартально встречаться со студентами и вместе работать над озвученными предложениями», - написал министр на своей странице в Facebook.