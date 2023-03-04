Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Студенческие общежития на 12 тысяч мест планируют построить в Алматы до 2025 года

    4 Марта 2023, 00:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся проектный офис по строительству студенческих общежитий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проектный офис предоставит площадку для местных исполнительных органов, вузов и инвесторов для оперативного и системного решения проблем по обеспечению жильем студентов.

    «Основные функции проектного офиса: взаимодействие с высшими учебными заведениями и инвесторами по решению дефицита студенческих мест в общежитиях; взаимодействие с управлениями земельных отношений, городского планирования и урбанистики, градостроительного контроля Алматы по вопросам оказания содействия в строительстве; оказание юридических, консультационных, экспертных и других услуг для высших учебных заведений и потенциальных инвесторов», - сообщили в акимате.

    На сегодня общий дефицит в студенческих общежитиях в городе составляет 32 тысячи койко-мест. В рамках программы развития Алматы до 2025 года планируется строительство общежитий на 12 тысяч койко-мест, а до 2030 года еще на 20 тысяч.

    Летом прошлого года сообщалось, что в Казахстане не хватает более 84 тысячи мест в общежитиях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ассоциация казахстанских студентов появится в Норвегии
    Победителей студенческого конкурса по арбитражным слушаниям наградили в Астане
    Студенты колледжей смогут получить отсрочку от армии через SMS
    Повысить стипендии студентам колледжей намерены в Казахстане
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров