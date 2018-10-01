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Студенческая лига создана в Актобе

10 Октября 2018 20:03 114
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Студенческая лига создана в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -  В целях эффективного использования спортивных сооружений в Актобе создана Студенческая лига. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политии Нурлан Кунтуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение качества доходов и жизни» Глава государства ставит перед нами задачи по эффективному использованию спортивных сооружений, особенно в учебных заведениях. В целях выполнения поручения Президента с 12 октября по 9 ноября будет проведена «Студенческая лига». Соревнования пройдут на базе Западно-Казахстанского государственного медуниверситета имени Марата Оспанова», - говорит Нурлан Кунтуов.

Студенты будут соревноваться в 5 видах спорта: шахматы, настольный теннис, тогыз кумалак, волейбол, баскетбол. 

Мероприятие проводится в целях укрепления сотрудничества между вузами региона, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, приобщения молодежи к сплоченности, командным взаимоотношениям, стимулирования интереса к спортивно-массовым играм, повышения социальной ответственности среди молодежи, профилактики правонарушений.

На сегодня в Актобе работают 6 высших учебных заведений, в которых обучаются 24 тыс студентов.

 

 

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Ключевые слова: Образование, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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