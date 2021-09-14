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    Структура занятости казахстанцев

    14 Сентября 2021, 11:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК знакомит с результатами социологического опроса о структуре занятости казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

    Работа для большинства людей – это и основной источник дохода, а также способ развития и эмоционального удовлетворения. Вопрос трудоустройства продолжает входить в число самых актуальных проблем, которые волнуют казахстанцев. Сколько из них имеют работу, в каких сферах работают, по своей специальности или нет – эти вопросы были заданы в ходе республиканского опроса общественного мнения.

    Согласно результатам исследования, среди всего взрослого населения доля работающих респондентов –54,0%. Еще порядка 10% опрошенных не имеют работы, а 2,7% из них находятся в ее активном поиске.

    Каждый четвертый казахстанец работает в частной сфере, при этом 3,5% из них являются владельцами частного предпринимательства или бизнеса, а 22,2% –это наемные работники.

    Следующая основная категория работников – это служащие в бюджетных организациях (19,2%).

    Доля работающих пенсионеров (1,6%) и студентов (1,2%) в нашем обществе невелика.

    Чаще всего казахстанцы трудятся в сфере медицины, образования и культуры. Эти сферы выбрали в своих ответах 23,5% респондентов. Каждый пятый работающий казахстанец трудится в торговле. В каждой из остальных сфер задействовано не более 10% казахстанцев. Более всего из них представлена сфера услуг – 9,2% респондентов работают в ней. А, например, в домашнем хозяйстве в качестве няней, личных поваров и т.д. трудятся 2% респондентов, как правило, более молодого и ,наоборот, пенсионного возраста.

    Более половины всех опрошенных трудятся на своем рабочем месте менее 5 лет.

    Среди всех респондентов наибольшую долю (27,9%) составляют те, кто работает на одном и том же месте от 3 до 5 лет. Примерно каждый четвертый респондент трудится на постоянном месте работы от 5 до 10 лет. Менее 20% опрошенных составили долю тех кто имеет постоянную работу вот уже более 10 лет.

    Чуть более половины всех опрошенных работают не по своей специальности (52,1%).

    А 4% респондентов совмещают две работы –по специальности и другую не по специальности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Статистика Занятость Общество
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