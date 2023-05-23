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    Строящийся ЖК горит в Астане

    23 Мая 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории одного из строящихся объектов в Астане произошло возгорание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео возгорания распространилось в социальных сетях. Отмечается, что на месте происшествия было слышно несколько взрывов.

    По данным пресс-службы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на объекте по улице Мухамедханова, 4В. На объект выехали две пожарные части, в том числе 19 сотрудников и четыре единицы техники.

    Сообщение о возгорании поступило в 16.28 часов по местному времени.

    «По прибытию столичных огнеборцев, через 6 минут установлено, что произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала. Силами пожарных пожар локализован в 16.45 часов и ликвидирован в 16.50. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Пожар
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