Строящийся ЖК горит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На территории одного из строящихся объектов в Астане произошло возгорание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео возгорания распространилось в социальных сетях. Отмечается, что на месте происшествия было слышно несколько взрывов.

По данным пресс-службы столичного департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел на объекте по улице Мухамедханова, 4В. На объект выехали две пожарные части, в том числе 19 сотрудников и четыре единицы техники.

Сообщение о возгорании поступило в 16.28 часов по местному времени.

«По прибытию столичных огнеборцев, через 6 минут установлено, что произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала. Силами пожарных пожар локализован в 16.45 часов и ликвидирован в 16.50. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении пресс-службы.



