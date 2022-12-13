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    Строящийся таунхаус сносят в предгорье Алматы

    13 Декабря 2022, 17:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Многоквартирный жилой дом, возводимый в микрорайоне Нурлытау, начали сносить в присутствии судебных исполнителей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Внеплановая проверка, проведенная в марте этого года управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно.

    «Целевое назначение объекта было садоводство. Собственник должен был получить архитектурно-планировочное задание, согласовать эскизный проект, а затем строить садовый дом, а сейчас строится двухэтажный объект без согласования эскизного проекта. То есть, если собственник хотел построить ЖК, то он должен был поменять целевое назначение. А потом этот участок должен был проверяться на безопасность и соответствие», - говорит руководитель отдела управления градостроительного контроля по Алатаускому и Бостандыкскому району Алибек Тульбасиев.


    По словам спикера, после проверки собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений. Но по истечению срока нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта общей площадью 900 квадратных метров.

    Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал. По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство
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