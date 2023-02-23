Строящийся административный центр снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда снесут четырехэтажное здание административного центра в Бостандыкском районе, которое расположено севернее улицы Экспериментальная и восточнее улицы Ходжанова. Оно велось с серьезными нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного Генерального плана.

Судебная тяжба управления с собственником велась в течение двух с лишним лет.

«6 марта 2020 года иск был направлен в Бостандыкский районный суд. Решением суда исковое заявление удовлетворено, постановлением Алматинского городского суда от 16 октября 2020 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений. 13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда. Однако, к этому времени собственник продал земельный участок другому физическому лицу, в связи с чем судебным исполнителем решение было возвращено без исполнения», - сообщили в управлении.

В свою очередь, управление градостроительного контроля инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Решением суда от 27 января 2022 года сделка была признана недействительной, постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение оставлено без изменений.

«Исполнительный лист был направлен в Департамент юстиции города 5 мая 2022 года. Снос объекта назначили на 9 августа 2022 года. Однако ввиду обжалования действий судебного исполнителя, снос не произвели. Далее по вновь открывшимся обстоятельствам, третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - добавили в акимате.

На сегодняшний день исполнение в производстве Департамента юстиции Алматы, дата сноса объекта судебным исполнителем еще не назначена.

Фото: Пресс-служба акимата г. Алматы