Строившим дома для жителей Аулиекольского района вручил госнаграды глава МИИР РК

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прибыл в Костанайскую область и принял участие в награждении строителей, возводивших дома для погорельцев в Аулиекольском районе, государственными наградами, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев в рамках рабочего визита в Костанайскую область наградил специалистов отрасли государственными наградами за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при пожаре в Аулиекольском районе.

Высоко оценен вклад представителей строительной отрасли региона и выражена благодарность за их достойный труд.

«Вы проделали колоссальную работу и оказали большую помощь в трудное время для жителей села Аманкарагай. По поручению Главы государства в целях оперативного принятия мер по ликвидации последствий пожара строительство жилых домов было начато незамедлительно. Благодаря слаженной работе и эффективному планированию силами мобилизованных подрядных организаций региона работы по строительству 91 жилого дома были завершены досрочно», – отметил Каирбек Ускенбаев.

Так, за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре были награждены орденом «Құрмет»: председатель наблюдательного совета ТОО «Строй Элит Дом» - Даулет Ибраимов, директор ТОО «CK КBS»- Карамакин Бауржан, генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» - Орымбаев Нурлан.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены старший прораб СУ «Отделстрой» АО «Рудныйсоколовстрой»; Владимирова Оксана, каменщик ТОО «БК-Строй» Жаксалыков Олжабай.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» - бригадир ТОО «Строй Элит Дом» Ариккулов Ерболат, заместитель директора ТОО «Алюминстрой» Абдиков Дархан, директор филиала ТОО «Алия-Сервис» Бекжанов Таир, директор ТОО «Парасат Строй Проект» Бораш Әбдірахман, директор ТОО «БК-Стройпром» Ким Сергей.

Также ряд граждан были награждены Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.

Как сообщалось, пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области. Общая площадь с момента возникновения пожара - 43 тысячи га. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. А пострадавшим была выплачена компенсация в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

Строительство домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, круглосуточно вели несколько подрядных организаций. Строительство велось в круглосуточном режиме.



