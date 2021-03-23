Строившаяся с 2008 года мечеть открылась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе торжественной церемонии пятеро многодетных семей стали обладателями нового жилья, приобретенного за счет благотворительного фонда «Зекет» при поддержке Духовного управления мусульман Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В день весеннего равноденствия в Семее состоялось торжественное открытие новой мечети имени Абая, передает

Ее строительство началось еще в 2008 году. Возводить здание начали турецкие инвесторы, которые из-за финансовых трудностей отказались продолжать работу над проектом, его стоимость тогда составляла четыре миллиона долларов. В 2010 году завершить проект решила корпорация «Казахмыс», выделившая 100 миллионов тенге. Но и корпорация не довела дело до конца. И долгие восемь лет семейчане задавались вопросом, будет ли достроена мечеть. Причем сам проект неоднократно менялся.

В 2018 году завершить строительство взялся предприниматель Дулат Тастекеев. На его собственные средства строительство возобновилось, и долгожданное открытие крупнейшего религиозного объекта состоялось 22 марта.

Новая четырехминаретная мечеть названа в честь великого земляка Абая Кунанбайулы. Здание рассчитано на 2 500 человек. Высота позолоченных башен составляет 37 метров. За благоустройство территории взялись власти Туркестана в рамках мероприятий в честь 175-летия Абая. Они выделили на этот проект 600 миллионов тенге. Благоустроено 47 тысяч квадратных метров, прилегающих к зданию мечети, строятся два надземных моста, которые позволят верующим беспрепятственно пересекать оживленную кольцевую развязку, предусмотрена стоянка на 500 автомобилей, установлено 200 светильников.

В церемонии открытия приняли участие Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Тағанұлы, представители духовенства и городского руководства. В своей речи аким города Нурымбет Сактаганов поблагодарил всех причастных к строительству и поздравил семейчан с долгожданным открытием мечети. Поздравить горожан на церемонию открытия приехали и именитые гости в лице выдающегося казахского поэта Мухтара Шаханова и актера, режиссера театра и кино Асанали Ашимова.

«Эта мечеть одна из великих мечетей. Дулат Тастекеев сделал большое дело. Это настоящий патриотизм – помогать родному народу. Поэтому хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Поздравляю всех с этим великим событием», – отметил Мухтар Шаханов.

Перед собравшимися выступил Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

«Мероприятие совпало с праздничным днем. Для семейчан это большой праздник. Поскольку строительство этой мечети длилось очень долго и на некоторое время приостанавливалось. Но благодаря Дулату Тастекееву строительство вновь возобновилось, и сегодня мы празднуем ее открытие. Благодарим всех, кто приехал сегодня к нам в честь этого радостного события. Поздравляю всех с этим замечательным праздником», – сказал Наурызбай кажы.

По словам Дулата Тастекеева, завершить строительство планировалось в августе прошлого года к 175-летию Абая. Но коррективы внесла пандемия коронавируса.

«Строительство мечети велось 2,5 года. Когда мы только начинали строительство, планировали завершить его в течение двух лет и открыть мечеть в августе 2020 года, к юбилею Абая. Однако мировая пандемия коснулась и нас, рабочие не могли выйти на работу. Поэтому строительство продлилось еще на полгода. Тем не менее, нам удалось довести начатое до конца. Это большая радость для меня и для всего Семея, поскольку люди ждали открытие этой мечети более десяти лет. Много подрядчиков сменилось за эти годы. Мы сами очень переживали за судьбу мечети и сегодня очень рады, что смогли внести посильный вклад в развитие Семея», – рассказал Дулат Тастекеев.

Семь семейчан получили гранты от Верховного муфтия на обучение.

В этот день в Семее открылась еще одна мечеть «Хаким Хазрат» на 400 мест в районе Дальней. Строительство ее было начато в прошлом году. Мечеть имеет один минарет высотой 25 метров и два купола. При мечети также обустроена стоянка для автомобилей на 80 мест и библиотека.



