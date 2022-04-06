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    Строители Казахстана заявили о создании новой политической партии

    6 Апреля 2022, 14:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Союз строителей Казахстана, включающий в себя более 1200 компаний, которые объединяют более 500 тысяч человек, заявил о создании новой политической партии. Название партии «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы, строители, производственники, люди, которые строят дома, инфраструктуру, дороги, хотим, чтобы нас услышали и мы могли влиять на принятие правильных законов, чтобы наше правительство работало эффективно», - сказал на пресс-конференции председатель президиума Союза Талгат Ергалиев.

    По его словам, основная задача партии – обеспечить граждан жильем. Он отметил, что темпы строительства жилых квадратных метров замедляются. При этом количество нуждающихся в жилье не уменьшается. На данный момент это более двух миллионов человек.

    «В ближайшем будущем в больших городах количество жителей увеличится, где их размещать? А мы объемы строительства уменьшаем, инфраструктура не успевает за строителями. У нас так много земли, почему каждый казахстанец не может построить себе дом. Почему мы должны уплотнять города, создавать пробки, загазованность, плохую экологию. Многие вопросы не только в строительстве, но и в индустрии, и в обеспечении жильем наших граждан не решаются», - пояснил Т. Ергалиев.

    Он подчеркнул, что за последние 10-20 лет в Казахстане ничего не изменилось, хотя за 30 лет независимости можно было достичь гораздо больших результатов.

    «Политика – это концентрированное понятие экономики. Строительство – это важная социальная отрасль. На 1 тенге, вложенный в строительство, откликаются 7 тенге в других сферах экономики. Образование, здравоохранение, бизнес, сфера услуг – все начинается с шанырака, с дома. Строительная отрасль должна стать локомотивом экономики, так как оказывает мультипликативный эффект», - добавил директор филиала Алматинской области Баниямин Файзулин.

    Как сообщили в Союзе строителей Казахстана, заявка на регистрацию политической партии еще не подана. В ближайшее время начнутся подготовительные работы в регионах.

    «Будем готовиться, я думаю, к осени в Парламенте примут конституционные поправки, примут закон о партиях, и мы то, что сегодня в своем Послании Президент озвучил, будем добиваться, чтобы в конце концов страна наша развивалась. Думаю, те партии, которые есть, отработали и результата не дали. Пора давать дорогу новым людям, партиям, которые на все это смотрят по-другому, исходя из совершенных ошибок и сделанных выводов», - заключил глава Союза строителей Казахстана.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Строительство Жилье Политические партии Политика
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