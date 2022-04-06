Строители Казахстана заявили о создании новой политической партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Союз строителей Казахстана, включающий в себя более 1200 компаний, которые объединяют более 500 тысяч человек, заявил о создании новой политической партии. Название партии «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, строители, производственники, люди, которые строят дома, инфраструктуру, дороги, хотим, чтобы нас услышали и мы могли влиять на принятие правильных законов, чтобы наше правительство работало эффективно», - сказал на пресс-конференции председатель президиума Союза Талгат Ергалиев.

По его словам, основная задача партии – обеспечить граждан жильем. Он отметил, что темпы строительства жилых квадратных метров замедляются. При этом количество нуждающихся в жилье не уменьшается. На данный момент это более двух миллионов человек.

«В ближайшем будущем в больших городах количество жителей увеличится, где их размещать? А мы объемы строительства уменьшаем, инфраструктура не успевает за строителями. У нас так много земли, почему каждый казахстанец не может построить себе дом. Почему мы должны уплотнять города, создавать пробки, загазованность, плохую экологию. Многие вопросы не только в строительстве, но и в индустрии, и в обеспечении жильем наших граждан не решаются», - пояснил Т. Ергалиев.

Он подчеркнул, что за последние 10-20 лет в Казахстане ничего не изменилось, хотя за 30 лет независимости можно было достичь гораздо больших результатов.

«Политика – это концентрированное понятие экономики. Строительство – это важная социальная отрасль. На 1 тенге, вложенный в строительство, откликаются 7 тенге в других сферах экономики. Образование, здравоохранение, бизнес, сфера услуг – все начинается с шанырака, с дома. Строительная отрасль должна стать локомотивом экономики, так как оказывает мультипликативный эффект», - добавил директор филиала Алматинской области Баниямин Файзулин.

Как сообщили в Союзе строителей Казахстана, заявка на регистрацию политической партии еще не подана. В ближайшее время начнутся подготовительные работы в регионах.

«Будем готовиться, я думаю, к осени в Парламенте примут конституционные поправки, примут закон о партиях, и мы то, что сегодня в своем Послании Президент озвучил, будем добиваться, чтобы в конце концов страна наша развивалась. Думаю, те партии, которые есть, отработали и результата не дали. Пора давать дорогу новым людям, партиям, которые на все это смотрят по-другому, исходя из совершенных ошибок и сделанных выводов», - заключил глава Союза строителей Казахстана.