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    Строителей Астаны поблагодарил Президент Казахстана

    5 Июля 2023, 10:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаева на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, поблагодарил строителей города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня здесь собрались мэры городов-побратимов. К нам в столицу прибыли высокие гости из разных стран. Хотел бы выразить признательность всем участникам. В этом году наша столица отмечает значимую дату – 25-летний юбилей. Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города. В этом зале присутствуют бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие. Все они принимали активное участие в строительстве Астаны, ставшей оплотом Независимого Казахстана, внесли большой вклад в превращение провинциального советского городка в современный мегаполис. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана», - сказал Президент.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Астана
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