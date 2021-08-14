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    Строительство жилья в ЕАЭС увеличилось в I полугодии 2021 года

    14 Августа 2021, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государствах Евразийского экономического союза в I полугодии текущего года введено в эксплуатацию 45,8 млн квадратных метров общей площади жилья. Это на 9,4 млн квадратных метров, или на 25,8% больше, чем в I полугодии прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном аналитическом обзоре департамента статистики Евразийской экономической комиссии, передает МИА «Казинформ».

    Рост жилищного строительства отмечен во всех государствах ЕАЭС, лидер - Армения, где введено в эксплуатацию в 2,4 раза больше жилья, чем в I полугодии прошлого года.

    Кроме того, в I полугодии текущего года в ЕАЭС чуть более чем на 6% вырос объем строительных работ и составил порядка 61 млрд долларов США. Лидер среди стран ЕАЭС по объему строительных работ – Россия (54,5 млрд долларов США), по динамике роста – Армения (прирост – почти на 26%).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Строительство ЕАЭС
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