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    Строительство жилья для нуждающихся обсудили в Акмолинской области

    28 Мая 2021, 03:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Вопросы обеспечения жильем, а также срыва ввода в эксплуатацию арендного жилья по городу Кокшетау, Егиндыкольскому, Аккольскому, Жаксынскому, Зерендинскому, Сандыктаускому, Шортандинскому районам взяты на особый контроль «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала партии.

    В Кокшетау прошло заседание общественного совета по поддержке занятости и социально-уязвимых слоев населения при акмолинском областном филиале партии «Nur Otan».

    «Согласно Предвыборной программе партии «Nur Otan», в Акмолинской области до 2025 года запланирован ввод в эксплуатацию 3, 4 млн кв. метров жилья. Из них за счет государственных средств арендным жильем необходимо обеспечить 4 тысячи семей», - отметила пресс-секретарь ведомства Динара Дуйсен.

    В настоящее время в рамках программы «Нұрлы жер» акиматом города Кокшетау ведется строительство 21 многоквартирного жилого дома, из которых 13 - арендное жилье и 8 – кредитное. В текущем году планируется завершение строительства 18 многоквартирных жилых домов. По итогам четырех месяцев текущего года уже введено в эксплуатацию 197,9 тысяч кв. метров или 1 344 квартиры. Однако есть и проблемы.

    «Так, по городу Кокшетау неисполнение ввода жилья составляет 2,41 тыс. м2. Не введены по графику 30-квартирный кредитный жилой дом и 40-квартирный жилой дом для медиков. В целом, по городу Кокшетау отмечается риск неисполнения плана шести арендных домов. Между тем, имеют место вопросы финансирования и рабочей силы. Так, подрядчики отмечают нехватку каменщиков», - добавила Д. Дуйсен.

    Курирующий вопросы строительства заместитель акима города Кокшетау Бауыржан Ерназаров, ссылаясь на нехватку облицовочных кирпичей и железобетонных стеновых панелей, объяснил ситуацию, которая привела к отставанию от графика.

    «Как известно, в городе Кокшетау фактически существуют один завод по изготовлению железобетонных стеновых панелей и один по выпуску облицовочного и забутовочного кирпича. Однако в связи с переходом завода на производство лицевого кирпича, жилые дома с кирпичными стенами своевременно не обеспечиваются необходимым количеством кирпича. Поэтому работы по кирпичной кладке стен ведутся с отставанием от графиков производства, что приводит к отставанию по другим видам работ. По обеспечению объектов стеновыми панелями сложилась такая же ситуация, что привело к отставанию»,- пояснил он.

    Партийцы выразили обеспокоенность строительством арендных домов для социально-уязвимых слоев населения, отметив, что этот вопрос на постоянном контроле у партии.

    «Уполномоченные органы в лице областного управления и отдела строительства заверили, что при должном исполнении показателей и планов по вводу домов и выкупу квартир индикатор предвыборной программы в текущем году будет выполнен. Вопросы строительства жилья, а также срыва ввода в эксплуатацию арендного жилья по городу Кокшетау, Егиндыкольскому, Аккольскому, Жаксынскому, Зерендинскому, Сандыктаускому, Шортандинскому районам взяты партией на особый контроль», - добавила Д. Дуйсен.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Строительство Жилье
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