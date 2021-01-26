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    Строительство железнодорожной магистрали Туркестан – Шымкент – Ташкент начнется в 2021 году

    26 Января 2021, 12:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане планируют развивать сферу туризма, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительством принимаются активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала. В текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тенге», - сказал Аскар Мамин.

    В том числе, по его словам, будет принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков как перспективных туристических дестинаций.

    «Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент. Это позволит создать 22 тысячи новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тысяч новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%», - добавил Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Инфраструктурные проекты Туркестанская область Туризм Строительство Узбекистан Шымкент Дороги 2020-Итоги года
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