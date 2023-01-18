Строительство железнодорожной линии в обход Алматы планируют начать в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы планируют начать в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях увеличения транзитного потенциала страны начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта – вторых путей железнодорожного участка «Достык - Мойынты». Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз», - сказал Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии ведомства. «В текущем году планируем начать строительство обводной ж/д линии станции Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках», - проинформировал министр.

По его словам, до конца текущего года завершат разработку технических документаций таких проектов, как «Дарбаза – Мактарал», «Бахты – Аягоз», после чего планируется приступить к строительству указанных проектов.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев заявил, что транзитные контейнерные перевозки увеличились на 6%.



