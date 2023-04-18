Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Строительство завода по переработке сайгачьих рогов рассмотрят в Казахстане

    18 Апреля 2023, 17:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные эксперты помогут Казахстану в работе по выработке рекомендаций касательно регулирования численности сайгаков. Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для научно-обоснованного подхода регулирования поголовья сайгаков в стране, в том числе проведения мониторинга их популяции, а также изъятия в научных и производственных целях в текущем году планируется начать научное исследование в рамках биологического обоснования по управлению их популяцией. С 28 февраля по 1 марта текущего года проведена первая часть Консультативного совета с международными и национальными экспертами по вопросам управления популяцией сайгаков в Казахстане», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    На втором этапе Консультативного совета в период 24-28 мая текущего года планируется проведение исследований с выездом на места обитания сайгаков. По итогам проведенных консультативных советов международными и национальными экспертами будут выработаны рекомендации по дальнейшему управлению популяцией сайгаков в Казахстане, которые будут отражены в планируемом биологическом обосновании.

    «Кроме того, в рамках вышеуказанных исследований предполагается провести анализ действующего законодательства на предмет актуализации норм, а также детально проработать вопросы строительства завода по переработке дериватов (рогов) сайгаков и субсидирования государством средств на строительство ограждений вокруг посевных площадей и сенокосов для крестьянских хозяйств», - сообщил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Экология Строительство Сайгак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перепись океана: ученые ищут новые виды рыб и морских животных
    Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника
    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи
    Масляные пятна нашли на поверхности воды в Каспии у побережья Мангистауской области
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров