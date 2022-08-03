Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Строительство второй АЭС на Иртыше не исключают в Минэнерго

    3 Августа 2022 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра энергетики РК Жандос Нурмаганбетов не исключает возможность появления необходимости в строительстве дополнительных АЭС в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С успешным вводом, началом строительства первой станции возникает второй вопрос: сколько атомных станций будет в Казахстане? В этом вопросе сейчас ведутся соответствующие обсуждения. Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатова. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько атомных электростанций, нет. То есть Иртыш, безусловно, перспективная площадка», - сказал Жандос Нурмаганбетов.

    Как сообщал ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков, для эксплуатации запланированной к строительству на территории РК АЭС, понадобится порядка 2 тыс. человек.

    «Это не просто работники, это сотрудники, которые обладают узкими знаниями в ядерной физике и т.д. Поэтому на каком-то этапе мы будем договариваться – нам придется подготавливать свои кадры, и мы уже это делаем. Они должны наработать опыт. Они должны поработать несколько лет на станциях. Этим мы занимаемся и предполагаем, что к моменту завершения строительства станции, у нас уже будет достаточный пул таких специалистов, которые смогут накопить опыт за эти 7-10 лет. Но, наверное, в первые годы эксплуатации нужно делать это совместно с теми, кто имеет большой опыт», - отметил министр.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Строительство #Минэнерго РК #Атомная станция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Реконструкцию канализационно-очистных сооружений приостановили в Петропавловске
    Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера
    Усиление электросетей на западе Казахстана завершат в 2023 году
    Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы