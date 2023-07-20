Строительство второго очистного сооружения в Астане начнется осенью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане увеличат количество насаждений зеленого пояса и построят канализационное очистное сооружение (КОС 2). Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совершили облет приграничных территорий города. В ходе облета были уточнены объемы озера Майбалык, Преображенского гидроузла и др., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С учетом ввода в эксплуатацию новой станции питьевой воды (НФС-3) и увеличения объема водопотребления, увеличился объем сброса воды в город. Мощности очистного сооружения (КОС 1) недостаточно, поэтому осенью текущего года начнется строительство второго канализационного очистного сооружения (КОС 2). Мощность данного сооружения составит почти 200 тыс. кубометров в сутки.

Также во время облета был посещен питомник ТОО «Астана-Зеленстрой». Площадь питомника – почти 350 га, там выращивают саженцы различных пород деревьев. Питомник ежегодно может выдавать 30 тыс. шт. посадочного материала. Планируется, что с 2025 года количество будет увеличено до 100 тыс. саженцев древесных пород, 45 тыс. кустарников с закрытой корневой системой и 300 тыс. кустарников с открытой корневой системой.

Также ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в текущем году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тыс. зеленых насаждений (деревья, кустарники и др). Еще столько же – в самом городе. Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тыс. га. Произрастает более 11,5 млн деревьев и 2 млн кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.