Строительство визит-центра «Сарайшык» завершили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Об экспозициях в визит-центре «Сарайшык», строительство которого завершено в Махамбетском районе рядом с одноименным древним городищем, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления строительства Атырауской области Нурбергена Кусаинова, строительство визит-центра завершено. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории – укладка асфальта, посадка саженцев, проводка наружного освещения, установка скамеек. Открытие и начало работы визит-центра запланировано на апрель.

На реализацию проекта строительства визит-центра выделено 780 млн тенге, на сегодня освоено 90%. Оставшиеся 10% перечисляются подрядчику после полной сдачи объекта.

Работу по созданию музейных экспозиций внутри визит-центра проводит ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры». По словам директора ТОО по развитию Рината Кутдусова, визит-центр «Сарайшык» – уникальный для нашей страны объект, посвященный периоду Золотой Орды.

«Сарайшык – средневековый город на Великом Шелковом пути. В визит-центре будет несколько экспозиционных зон домонгольского периода, монгольского, а также периода Ногайской Орды и Казахского ханства. Там будут выставлены артефакты, найденные в разное время при раскопках Сарайшыка. В том числе флаг Золотой Орды, знак двуглавого орла, который сегодня присутствует на государственных гербах некоторых стран. Будет представлен уникальный макет города, воссозданный на научной основе. Представить зрителю образ Сарайшика периода Золотой Орды помогли ученые. Все экспозиции будут мультимедийными. Это позволит гостям центра получить информацию на казахском, русском и английском языках. Кроме шести экспозиционных залов, в визит- центре будет также выставочный павильон», - сообщил Ринат Кутдусов.