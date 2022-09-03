Строительство университетских клиник придаст новый импульс развитию медпрактики - ректор КазНМУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНМУ имени С. Асфендиярова Марат Шоранов заявил, что Послание затронуло практически все сферы деятельности Казахстана. Огромное внимание было уделено вопросам социальной сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как организация образования, мы особо приветствуем инициативу Президента по обеспечению и выдаче льготных кредитов для обучающихся на цели образования по ставке от 2 до 3%. Особенно хочется отметить в речи Главы государства аспекты, касающиеся медицинского образования. В частности, строительство многопрофильных университетских клиник. Мы займемся разработкой основной документации. Это придаст новый импульс развитию медицинской практики у студентов. Кроме того, особенно отрадно, что Глава государства поднял вопрос повышения качества подготовки врачей путем увеличения грантов в резидентуре. Наш университет уже разрабатывает соответствующие планы приема дополнительных студентов на резидентуру и проект университетской клиники. Активная работа проводится с местными исполнительными органами и с министерством здравоохранения по вопросу увеличения зарплат профессорско-преподавательского состава. Преподаватели медвузов должны иметь особый статус, ведь они представляют две самые социально значимые категории - врачей и учителей», - отметил спикер.

Также в Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос нехватки мест в общежитиях.

«Только в Алматы на 40 тыс. студентов не хватает мест в общежитиях. В КазНМУ обучаются 14 тыс. студентов и на это все только 2,5 тыс. мест. Поэтому вопрос нехватки мест стоит особенно остро. Поручение Главы государства по увеличению количества мест как нельзя актуально. Мы должны четко определить для себя критерии обеспеченности местами в общежитиях студентов. Как говорится, бытие определяет сознание. Мы готовим будущих врачей и в то же время осознаем, что их условия проживания далеки от идеала. Мы разработали единые стандарты оборудования всех общежитий. Это станет основной парадигмой развития на краткосрочную перспективу - создание современных условий быта, рекреации, учебы, занятий спортом для студентов», - добавил ректор медвуза.

Кроме того, Марат Шоранов отметил, что лицом кампуса должен быть симуляционный центр. Ежедневно центром пользуются до 400 студентов различных специальностей. На базе центра проходят обучение студенты с первого по пятый курсы, интерны, а также резиденты, проводится подготовка к ИГА пятого и седьмого курса общей медицины.

«Мы хотим, чтобы там повышали свою квалификацию не только студенты, но и действующие врачи. Он должен стать одним из основных центров повышения квалификации медицинских работников, их аттестации. Необходимо повысить оснащенность симуляционного центра. Каждый третий врач страны наш выпускник - мы должны сделать все, чтобы нам было не стыдно смотреть им в глаза», - отметил Марат Шоранов.

Фото: primeminister.kz