Строительство туробъекта на Бозжыре поддержали жители

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Каракиянского района выразили свое мнение касательно строительства проекта в урочище «Бозжыра», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду рабочего проекта «Визит-центра» в Каракиянском районе проходят сегодня в Мангистауской области.

В ходе общественных слушаний жители поддержали идею строительства, понимая, что проект будет важным толчком в социально-экономическом развитии района, а главное послужит открытию новых рабочих мест.

«Я родился и живу в селе Курык. Выступаю от лица всей молодежи нашего села. Мы поддерживаем строительство туристического объекта на «Бозжыре». Этот проект станет шансом для молодёжи, которая хочет работать. Это будет большая помощь для них. Если центр все-таки появится, у нас будет шанс развивать наш район в целом», - сказал житель Каракиянского района Серик Жаксылыков.

«С «Бозжырой» я знаком с самого детства. Сейчас это место стало очень популярным среди туристов, и мы это видим. Почему бы не воспользоваться этим моментом? Не показывать людям наши богатства? Очень важно, что появятся новые рабочие места, поэтому если этот проект принесёт моим землякам только плюс, мы поддержим его», - отмечает житель.

Ранее мангистауский эколог высказал свое мнение по поводу строительства туристического комплекса в Каракиянском районе. Он отметил, что проект, который не нанесет вреда флоре и фауне урочища, станет успешным для всестороннего развития Мангистауской области.