Строительство трех мечетей завершат в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы совершил официальный визит в Мангистаускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.

Наурызбай кажы Таганулы встретился с акимом области Серикбаем Трумовым и обсудил религиозную ситуацию в регионе. На встрече присутствовали руководитель Аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы, главный имам области Ануар Изимбайулы.

«В прошлом году мы заложили фундамент мечети Ержана Хазрата. В настоящее время строительство мечети идет полным ходом. Мы также обращаем внимание на социальный статус священнослужителей. И продолжим работать в этом направлении», - сказал глава региона Серикбай Трумов.

«В начале года мы сосредоточились на семи направлениях работы. Одно из них – учение Ихсана. Каждый из нас должен давать должное воспитание подрастающему поколению и указывать им правильное направление. Чтобы внести свой вклад в духовное образование молодежи, мы готовим книгу об учении Ихсана, Совершенного человека. В прошлом году под эгидой государства образовательным учреждениям Духовного управления было выделено 1319 образовательных грантов. Это отличная поддержка традиционного религиозного образования. Наша цель – предоставить молодым людям точную религиозную информацию. Мы всегда будем держать это под контролем», - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

На встрече стороны обсудили религиозную ситуацию в регионе и подчеркнули важность активизации работы с гражданами, попавшими под влияние деструктивных течений. В ходе встречи Верховный муфтий отметил, что в прошлом году в Мангистауской области 9 малообеспеченным семьям были переданы ключи от домов и 12 колодцев на благо жителей области, в течение года оказана помощь около 20 тысячам семей.

Было отмечено, что сегодня в Мангистауской области действуют 33 мечети, в которых работают 120 имамов и учителей. В области строятся 5 мечетей. Согласно плану, в этом году завершится строительство 3 мечетей.



