Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о ряде нарушений при строительстве ТЭЦ-3 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известный проект по строительству ТЭЦ-3 в Астане реализуется с 2011 года и на момент аудита подтверждено выполнение работ всего на 64% вместо заявленных акиматом 83%. Отмечается удорожание проекта на 40%. Также имеются факты превышения тепловой нагрузки над имеющимися мощностями источников энергии», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, за 2021-2022 годы при наличии дефицита мощностей энергоисточников города на подключение к тепловым сетям АО «Астана-Теплотранзит» выданы технические условия на подключение к центральному отоплению 730 юридическим и 360 физическим лицам.

«В дальнейшем это повлекло рост дисбаланса между располагаемой мощностью и нагрузкой на потребителей в 2023 году с дефицитом в 403,9 Гкал/ч, а также риск необеспечения качественной тепловой энергии. Важно обеспечить увязку жилищного строительства городов с действующими мощностями инженерной инфраструктуры с учетом растущей нагрузки», - добавила спикер.