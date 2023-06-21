Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Строительство ТЭЦ-3 в Астане: аудит выявил несоответствие данных акимата и действительности

    21 Июня 2023, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила о ряде нарушений при строительстве ТЭЦ-3 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всем известный проект по строительству ТЭЦ-3 в Астане реализуется с 2011 года и на момент аудита подтверждено выполнение работ всего на 64% вместо заявленных акиматом 83%. Отмечается удорожание проекта на 40%. Также имеются факты превышения тепловой нагрузки над имеющимися мощностями источников энергии», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, за 2021-2022 годы при наличии дефицита мощностей энергоисточников города на подключение к тепловым сетям АО «Астана-Теплотранзит» выданы технические условия на подключение к центральному отоплению 730 юридическим и 360 физическим лицам.

    «В дальнейшем это повлекло рост дисбаланса между располагаемой мощностью и нагрузкой на потребителей в 2023 году с дефицитом в 403,9 Гкал/ч, а также риск необеспечения качественной тепловой энергии. Важно обеспечить увязку жилищного строительства городов с действующими мощностями инженерной инфраструктуры с учетом растущей нагрузки», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Астана Мажилис Строительство ТЭЦ Высшая аудиторская палата РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назван срок укладки первого слоя асфальта на дороге Атырау-Астрахань
    Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
    Вопросы по отопительной работе сохраняются до сих пор – депутат Мажилиса
    Нужны 7-8 трлн тенге на ремонт тепловой инфраструктуры Казахстана - депутат
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT