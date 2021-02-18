Строительство студенческого общежития в парке Горького в Алматы: стали известны подробности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КазНПУ имени Абая рассказали подробности строительства студенческого общежития в алматинском парке Горького, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы КазНПУ, в настоящее время в вузе обучается более 13 тысяч человек, в том числе иногородних 10 780, из которых нуждаются в жилье более 3 тысяч студентов.

Университет имеет пять общежитий на 1 397 койко-мест, где сейчас при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм проживают всего 814 студентов первого курса.

Университет планирует строительство общежития на 327 мест.

«Постановлением акима города для строительства общежития определено целевое назначение земельного участка КазНПУ им.Абая в Медеуском районе г.Алматы, который граничит с парком культуры и отдыха, имеет отдельный въезд со стороны ул. Г.Орманова. На данном земельном участке расположены стадион им. М.Ауэзова, учебные корпуса, военная кафедра университета. Данный земельный участок с 2011 года с баланса колледжа Спорта и туризма передан на баланс НАО КазНПУ имени Абая и не входит в территорию Парка культуры и отдыха», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что для строительства общежития получены все необходимые разрешения, архитектурно-планировочное задание, согласование с ТОО «НИИ Алматыгенплан». Заключен трехсторонний договор.

Ранее сообщалось, что 1 марта в парке культуры и отдыха имени Горького состоятся общественные слушания в форме открытого собрания касательно строительства общежития для студентов КазНПУ имени Абая.